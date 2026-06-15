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Премьер Пакистана сообщил о достижении мирной сделки между США и Ираном

Шариф заявил, что США и Иран договорились о полном прекращении огня.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил о достижении мирной сделки между США и Ираном.

В своем сообщении в соцсети X* политик подчеркнул, что после длительных переговоров обе стороны достигли договоренностей.

«После интенсивных переговоров мы рады сообщить о том, что мирная сделка между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республики Иран достигнута», — написал он.

Согласно заявлению премьер-министра, Соединенные Штаты и Иран договорились о немедленном и полном прекращении боевых действий на всех фронтах, включая территорию Ливана.

Физическое подписание данного соглашения запланировано на 19 июня в Швейцарии.

Ранее президент США Дональд Трамп осудил атаку на Бейрут и призвал Израиль прекратить удары по Ливану.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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