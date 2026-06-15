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Алиев назвал мирное соглашение с Арменией результатом усилий США

Президент Азербайджана уверен, что совместная работа двух стран по мирной повестке будет продолжена.

БАКУ, 15 июня. /ТАСС/. Трехсторонняя совместная декларация, подписанная в Вашингтоне, и парафирование Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений с Арменией стали итогом последовательных миротворческих усилий американской стороны. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравлении президенту США Дональду Трампу по случаю его 80-летия.

«Трехсторонняя совместная декларация, подписанная в Вашингтоне в вашем присутствии, а также парафирование Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений с Арменией являются результатом ваших последовательных усилий по миростроительству», — говорится в послании Алиева, опубликованном на странице в X.

Помимо этого, глава азербайджанского государства выразил уверенность в том, что совместная работа двух стран по мирной повестке будет продолжена. «Я уверен, что мы продолжим успешно осуществлять совместные усилия по дальнейшему углублению дружбы и надежного партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами», — отметил Алиев.

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