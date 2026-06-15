Алиев назвал мирное соглашение с Арменией результатом усилий США

Помимо этого, глава азербайджанского государства выразил уверенность в том, что совместная работа двух стран по мирной повестке будет продолжена. «Я уверен, что мы продолжим успешно осуществлять совместные усилия по дальнейшему углублению дружбы и надежного партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами», — отметил Алиев.