Снятие блокады Ирана и открытие Ормуза. Трамп — о сделке с Тегераном

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США и Иран заключили сделку.
ТАСС собрал основное, что известно о соглашении.
О сделке.
Сделка с Исламской Республикой Иран заключена, сообщил Трамп, добавив, что «поздравляет всех».
Церемония подписания соглашения состоится 19 июня в Швейцарии, сообщил премьер Пакистана Шахбаз Шариф. Трамп подтвердил эту информацию.
Он отметил, что обе стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении военных операций на всех фронтах.
Сделка включает в себя прекращение огня в Ливане, пишет газета The Wall Street Journal.
Трамп заявил, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху устраивают условия сделки.
Он также сообщил, что отдал распоряжение о снятии морской блокады с Ирана и «дает разрешение» на возобновление судоходства по Ормузскому проливу.
Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади подтвердил достижение соглашения, передает агентство Tasnim.
Ормуз будет открыт «для разминирования» после подписания сделки 19 июня, заявил Трамп.
Реакция в мире.
Заключение сделки является большой победой для Вашингтона, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Соглашение может изменить Ближний Восток на следующие 50 лет, отметил Вэнс.