На саммите АТЭС в ноябре планируется встреча Путина и Си Цзиньпина

Двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина планируется на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, рассказал посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.
Об этом Бердыев заявил в интервью РИА Новости.
Саммит АТЭС пройдёт в китайском Шэньчжэне 18—19 ноября. Российский лидер ранее подтвердил своё участие в нём, о чём сообщал помощник президента Юрий Ушаков.
«Мы планируем двустороннюю встречу с Китайской Народной Республикой на уровне лидеров», — сказал Бердыев.
Ранее сообщалось, что встреча Путина с главой американской администрации Дональдом Трампом на саммите АТЭС в Китае может состояться, если стороны будут настроены на разговор и компромиссы.