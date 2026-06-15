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На саммите АТЭС в ноябре планируется встреча Путина и Си Цзиньпина

Двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина планируется на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, рассказал посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

Двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина планируется на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, рассказал посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

Об этом Бердыев заявил в интервью РИА Новости.

Саммит АТЭС пройдёт в китайском Шэньчжэне 18—19 ноября. Российский лидер ранее подтвердил своё участие в нём, о чём сообщал помощник президента Юрий Ушаков.

«Мы планируем двустороннюю встречу с Китайской Народной Республикой на уровне лидеров», — сказал Бердыев.

Ранее сообщалось, что встреча Путина с главой американской администрации Дональдом Трампом на саммите АТЭС в Китае может состояться, если стороны будут настроены на разговор и компромиссы.

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