Трамп подтвердил информацию о мирном соглашении с Ираном

Дональд Трамп, президент США, подтвердил завершение мирного соглашения с Исламской Республикой Иран и объявил о снятии военно-морской блокады Ормузского пролива. Это заявление он сделал в соцсети Х.
В своем сообщении Трамп выразил радость по поводу достижения соглашения, заявив: «Соглашение с Исламской Республикой Иран теперь завершено. Поздравляю всех!» Он также подчеркнул важность открытия Ормузского пролива для мировой экономики, добавив: «Настоящим я полностью разрешаю беспрепятственное открытие Ормузского пролива и одновременно с этим разрешаю немедленно снять военно-морскую блокаду Соединенных Штатов».
Эти шаги могут существенно изменить ситуацию на международной арене, особенно в контексте поставок нефти и безопасности морских путей. Трамп призвал к «кораблям мира» активировать свои двигатели и позволить «нефти течь», что свидетельствует о намерении улучшить экономические отношения и стабилизировать ситуацию в регионе.
Ранее важное заявление сделал премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, сообщив о достижении мирной сделки между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран. В своем посте в социальной сети X он отметил, что после интенсивных переговоров стороны смогли прийти к взаимопониманию и подписать соглашение, которое может изменить геополитическую обстановку в регионе.