Трамп подтвердил информацию о мирном соглашении с Ираном

Эти шаги могут существенно изменить ситуацию на международной арене, особенно в контексте поставок нефти и безопасности морских путей. Трамп призвал к «кораблям мира» активировать свои двигатели и позволить «нефти течь», что свидетельствует о намерении улучшить экономические отношения и стабилизировать ситуацию в регионе.