Мирошник: США стремятся участвовать в урегулировании украинского кризиса

«Соединенные Штаты проявляют желание и стремление участвовать в урегулировании кризиса. У них сохраняются определенные рычаги влияния и на Украину, и на Европу. Эти ресурсы на сегодняшний день использованы не до конца», — сказал он. В МИД РФ также отметили, что прошедший разговор российского и американского лидеров показывает сохранение у Вашингтона интереса к участию в урегулировании украинского кризиса.