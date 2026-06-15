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Мирошник: США стремятся участвовать в урегулировании украинского кризиса

Посол по особым поручениям МИД России отметил, что у Соединенных Штатов при этом есть рычаги давления на ЕС и Украину.

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. США проявляют желание и стремление участвовать в урегулировании украинского кризиса, у них при этом есть рычаги давления на Европу и Украину. Об этом заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Соединенные Штаты проявляют желание и стремление участвовать в урегулировании кризиса. У них сохраняются определенные рычаги влияния и на Украину, и на Европу. Эти ресурсы на сегодняшний день использованы не до конца», — сказал он. В МИД РФ также отметили, что прошедший разговор российского и американского лидеров показывает сохранение у Вашингтона интереса к участию в урегулировании украинского кризиса.

По словам Мирошника, если США предпримут больше усилий, чем ранее, ситуация за переговорным столом может «достаточно существенно измениться».

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 14 июня провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер поздравил американского коллегу с 80-летним юбилеем. Также президенты обсудили договоренность США и Ирана, визит специальных представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, удары Киева по мирным российским объектам и чемпионат мира по футболу.

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