Мирошник: США стремятся участвовать в урегулировании украинского кризиса

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. США проявляют желание и стремление участвовать в урегулировании украинского кризиса, у них при этом есть рычаги давления на Европу и Украину. Об этом заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Соединенные Штаты проявляют желание и стремление участвовать в урегулировании кризиса. У них сохраняются определенные рычаги влияния и на Украину, и на Европу. Эти ресурсы на сегодняшний день использованы не до конца», — сказал он. В МИД РФ также отметили, что прошедший разговор российского и американского лидеров показывает сохранение у Вашингтона интереса к участию в урегулировании украинского кризиса.
По словам Мирошника, если США предпримут больше усилий, чем ранее, ситуация за переговорным столом может «достаточно существенно измениться».
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 14 июня провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер поздравил американского коллегу с 80-летним юбилеем. Также президенты обсудили договоренность США и Ирана, визит специальных представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, удары Киева по мирным российским объектам и чемпионат мира по футболу.