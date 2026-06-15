Французы обращаются за «идеологической визой» в Россию, рассказал генконсул

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Французские граждане обращаются с заявками на получение «визы традиционных ценностей» в Россию, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.
По словам генконсула, в связи с введением электронных виз, которые можно оформить онлайн без обращения в консульские учреждения, сложно судить о числе французских граждан, направляющихся в Россию.
«Однако наш визовой отдел работает в штатном режиме, в том числе по регулярной обработке досье для получения так называемых “идеологических” виз для иностранных граждан, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности», — рассказал Оранский.