Трамп подтвердил заключение мирной сделки между Ираном и США

Вашингтон и Тегеран достигли мирного соглашения, сообщил президент США Дональд Трамп на своей официальной странице в социальной сети Truth Social.
«Сделка с Исламской Республикой Иран успешно завершена. Поздравляю всех», — отметил он.
Кроме того, президент США заявил о снятии морской блокады, введенной Соединенными Штатами.
«Настоящим я полностью разрешаю открытие Ормузского пролива без каких-либо сборов, а также одновременно распоряжаюсь о немедленном снятии военно-морской блокады Соединенных Штатов. Корабли мира, заводите двигатели. Пусть нефть течет!» — написал американский лидер.
Ранее о достижении мирной сделки между США и Ираном также заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.