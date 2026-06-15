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Трамп подтвердил заключение мирной сделки между Ираном и США

Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном и объявил о снятии морской блокады.

Источник: Аргументы и факты

Вашингтон и Тегеран достигли мирного соглашения, сообщил президент США Дональд Трамп на своей официальной странице в социальной сети Truth Social.

«Сделка с Исламской Республикой Иран успешно завершена. Поздравляю всех», — отметил он.

Кроме того, президент США заявил о снятии морской блокады, введенной Соединенными Штатами.

«Настоящим я полностью разрешаю открытие Ормузского пролива без каких-либо сборов, а также одновременно распоряжаюсь о немедленном снятии военно-морской блокады Соединенных Штатов. Корабли мира, заводите двигатели. Пусть нефть течет!» — написал американский лидер.

Ранее о достижении мирной сделки между США и Ираном также заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.

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