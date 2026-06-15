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Иран подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании с США

В Иране подтвердили. что меморандум с США будет подписан в Швейцарии.

Источник: © РИА Новости

ТЕГЕРАН, 15 июн — РИА Новости. Иран подтверждает завершение работы над меморандумом о взаимопонимании с США, он будет подписан в Швейцарии 19 июня, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.

«Текст меморандума о взаимопонимании окончательно утвержден, и официальное подписание меморандума состоится в Швейцарии в пятницу (19 июня — ред.)», — сказал Гариб-Абади в прямом эфире гостелевидения Ирана.

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