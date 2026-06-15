Велаяти предупредил о готовности нанести ответный удар по Израилю

Эскалация произошла на фоне сообщений о том, что США и Иран близки к подписанию мирного меморандума о взаимопонимании. Американский лидер Дональд Трамп назвал израильскую атаку несвоевременной. «Сегодняшняя атака на Бейрут не должна была произойти, особенно в такой важный день, когда мы так близки к мирному соглашению с Ираном», — написал Трамп в Truth Social.