Велаяти предупредил о готовности нанести ответный удар по Израилю

Терпение Тегерана исчерпано из-за израильских ударов по ливанской столице. Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что иранские пусковые установки приведены в боевую готовность и настал «час Икс» для ответа, сообщает РИА «Новости».
«Просчет в Бейруте исчерпал терпение. Приказ отдан. Настал час Икс, и пусковые установки готовы», — написал Велаяти на своей странице в соцсети Х. Он подчеркнул, что движение «Хезболла» является неотъемлемой частью так называемой оси сопротивления.
Советник предупредил, что в случае продолжения израильских провокаций в Ливане будут задействованы «два мощных географических орудия». По его словам, Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы способны «сжать экономические артерии» противников до состояния «стратегического удушья».
Эскалация произошла на фоне сообщений о том, что США и Иран близки к подписанию мирного меморандума о взаимопонимании. Американский лидер Дональд Трамп назвал израильскую атаку несвоевременной. «Сегодняшняя атака на Бейрут не должна была произойти, особенно в такой важный день, когда мы так близки к мирному соглашению с Ираном», — написал Трамп в Truth Social.
По данным ливанского информагентства NNA, в результате удара израильской авиации по району Дахия в южном пригороде Бейрута погибли по меньшей мере три человека, еще 15 получили ранения. ЦАХАЛ нанес «точечный» удар по командному центру «Хезболлы», объяснив это ответом на запуск беспилотников с ливанской стороны по израильской территории.
Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, комментируя ситуацию, заявил, что израильская агрессия в очередной раз показала — у США нет ни воли, ни способности выполнять свои обязательства.
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