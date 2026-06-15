Замглавы МИД Ирана рассказал, когда начнется снятие морской блокады

Ранее Гариб-Абади подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США, его подписание состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.
«Сегодня вечером начинается снятие военно-морской блокады Ирана со стороны США», — сказал он в прямом эфире гостелевидения Ирана.
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