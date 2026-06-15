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Замглавы МИД Ирана рассказал, когда начнется снятие морской блокады

Замглавы МИД Ирана: снятие морской блокады начнется в ночь на понедельник.

ТЕГЕРАН, 15 июн — РИА Новости. Снятие морской блокады США в отношении Ирана начнется в ночь на понедельник, 15 июня, заявил замглавы иранского МИД Казем Гариб-Абади.

Ранее Гариб-Абади подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США, его подписание состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.

«Сегодня вечером начинается снятие военно-морской блокады Ирана со стороны США», — сказал он в прямом эфире гостелевидения Ирана.

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