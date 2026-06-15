Нетаньяху настаивает на срочной встрече с Трампом из-за ситуации в Ливане

Как отмечается в материале, это происходит на фоне растущего напряжения вокруг переговоров и режима прекращения огня с «Хезболлах» в Ливане.
Ранее власти Ливана проинформировали, что в результате удара по району Гбейри в южном пригороде Бейрута погибли три человека, еще 15 ранены.
Американский лидер в ответ заявил, что атак не должны были быть, и призвал конфлктующие стороны к отступлению на фоне ожидания мирной сделки.
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