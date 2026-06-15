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Нетаньяху настаивает на срочной встрече с Трампом из-за ситуации в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на проведении срочной встречи с президентом США. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на информированный источник.

Источник: AP 2024

Как отмечается в материале, это происходит на фоне растущего напряжения вокруг переговоров и режима прекращения огня с «Хезболлах» в Ливане.

Израильский премьер планирует встретиться с Трампом в ближайшие выходные после возвращения президента США с саммита G7 либо вскоре после этой даты.

Ранее власти Ливана проинформировали, что в результате удара по району Гбейри в южном пригороде Бейрута погибли три человека, еще 15 ранены.

Американский лидер в ответ заявил, что атак не должны были быть, и призвал конфлктующие стороны к отступлению на фоне ожидания мирной сделки.

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