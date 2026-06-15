Аналитик рассказал, можно ли хранить все сбережения в золоте

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Не стоит хранить все сбережения в золоте, лучше диверсифицировать инвестиционный портфель, сказал в интервью РИА Новости глава учрежденной Минфином РФ компании «Росвексель» Осман Кабалоев.
«Я порекомендовал бы диверсифицировать инвестиционный портфель и не класть все яйца в одну корзину», — указал он.
При этом сложно прогнозировать, будет ли в этом году рекорд по покупке физического золота, добавил Кабалоев. В России добывается более 330 тонн золота, в ближайшие годы эксперты прогнозируют рост уровня добычи в стране, указал он.