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Аналитик рассказал, можно ли хранить все сбережения в золоте

Глава «Росвекселя» Кабалоев посоветовал не хранить все сбережения в золоте.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Не стоит хранить все сбережения в золоте, лучше диверсифицировать инвестиционный портфель, сказал в интервью РИА Новости глава учрежденной Минфином РФ компании «Росвексель» Осман Кабалоев.

«Я порекомендовал бы диверсифицировать инвестиционный портфель и не класть все яйца в одну корзину», — указал он.

При этом сложно прогнозировать, будет ли в этом году рекорд по покупке физического золота, добавил Кабалоев. В России добывается более 330 тонн золота, в ближайшие годы эксперты прогнозируют рост уровня добычи в стране, указал он.