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Fars: Трамп убедил Иран вернуться к переговорам после удара Израиля по Бейруту

Представители Ирана отменили переговоры после удара Израиля по Бейруту, однако президент США Дональд Трамп убедил их воздержаться от нападения. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

Представители Ирана отменили переговоры после удара Израиля по Бейруту, однако президент США Дональд Трамп убедил их воздержаться от нападения. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

По информации агентства Дональд Трамп обещал сохранение территориальной целостности Ливана, уход Израиля с ливанской границы, а также немедленное снятие блокады.

Как отмечает Fars, согласно договоренностям, правовая система судоходства в Персидском заливе будет создана в сотрудничестве между Ираном и Оманом.

14 июня армия Израиля сообщила об ударе по командному центру группировки «Хезболла» в Бейруте. По информации СМИ, в результате погиб один человек, еще четверо получили ранения.

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