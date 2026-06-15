Fars: Трамп убедил Иран вернуться к переговорам после удара Израиля по Бейруту

По информации агентства Дональд Трамп обещал сохранение территориальной целостности Ливана, уход Израиля с ливанской границы, а также немедленное снятие блокады.
Как отмечает Fars, согласно договоренностям, правовая система судоходства в Персидском заливе будет создана в сотрудничестве между Ираном и Оманом.
14 июня армия Израиля сообщила об ударе по командному центру группировки «Хезболла» в Бейруте. По информации СМИ, в результате погиб один человек, еще четверо получили ранения.
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