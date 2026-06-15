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Трамп поручил снять морскую блокаду с Ирана и открыть Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп после известия о заключении сделки с Ираном объявил о немедленном снятии морской блокады и разрешил беспошлинное открытие Ормузского пролива.

Президент США Дональд Трамп после известия о заключении сделки с Ираном объявил о немедленном снятии морской блокады и разрешил беспошлинное открытие Ормузского пролива.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что даёт полное разрешение на возобновление судоходства без пошлин и одновременно приказывает снять военно-морскую блокаду.

«Настоящим я полностью разрешаю беспошлинное открытие Ормузского пролива и одновременно поручаю немедленное снятие военно-морской блокады США», — написал американский лидер.

Ранее Трамп сообщил, что сделка между США и Ираном заключена.

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