Трамп поручил снять морскую блокаду с Ирана и открыть Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп после известия о заключении сделки с Ираном объявил о немедленном снятии морской блокады и разрешил беспошлинное открытие Ормузского пролива.
Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.
Он подчеркнул, что даёт полное разрешение на возобновление судоходства без пошлин и одновременно приказывает снять военно-морскую блокаду.
«Настоящим я полностью разрешаю беспошлинное открытие Ормузского пролива и одновременно поручаю немедленное снятие военно-морской блокады США», — написал американский лидер.
Ранее Трамп сообщил, что сделка между США и Ираном заключена.