Ранее Life.ru приводил слова британского дипломата Иана Прауда. Тот заявил, что на Западе до сих пор наивно верят в иллюзорную победу, очерняя Россию и бесконечно заигрывая с Владимиром Зеленским. Но все эти пляски с бубном не отменяют главного — пока европейцы сами не активизируются и не начнут вести диалог напрямую с Москвой, а не очерняя её в публичном поле, никакого конца украинскому конфликту не будет.