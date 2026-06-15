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Европа приняла горькую правду и ищет возможностей договориться с Путиным

Лидеры Евросоюза, которые ещё вчера клялись душить Россию санкциями, сегодня вынуждены публично признавать горькую правду. Как сообщает авторитетное издание Die Weltwoche, в европейских кабинетах наступил момент истины: собственная же политика привела их к разрушительным последствиям, и единственный выход из ямы — это разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Источник: Life.ru

Западные аналитики задаются резонным вопросом: если переговоры с Москвой были «правильным путём с самого начала», то зачем нужно было втаптывать экономику континента в землю и разрывать отношения в клочья? Похоже, европейские чиновники слишком долго играли в одни ворота, надеясь, что Россия сломается. И вот теперь, когда стратегия дала сокрушительный сбой, в Брюсселе лихорадочно ищут возможность сесть за стол переговоров.

Ранее Life.ru приводил слова британского дипломата Иана Прауда. Тот заявил, что на Западе до сих пор наивно верят в иллюзорную победу, очерняя Россию и бесконечно заигрывая с Владимиром Зеленским. Но все эти пляски с бубном не отменяют главного — пока европейцы сами не активизируются и не начнут вести диалог напрямую с Москвой, а не очерняя её в публичном поле, никакого конца украинскому конфликту не будет.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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