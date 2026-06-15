В Женеве сообщили об отсутствии пострадавших после беспорядков

По его словам, порядок в городе был восстановлен, столкновений больше не наблюдается. Паолиелло подчеркнул, что власти не получали сообщений о пострадавших ни среди демонстрантов, ни среди сотрудников правоохранительных органов, несмотря на насильственные действия со стороны порядка 500−600 провокаторов, одетых в черное. Он добавил, что в районе парка Мон-Репо были задержаны многие участники беспорядков. В настоящее время полиция устанавливает их личности и решает вопрос о возможном привлечении к ответственности.