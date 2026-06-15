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В Женеве сообщили об отсутствии пострадавших после беспорядков

Пресс-секретарь департамента институтов и цифровых технологий кантона Женева Лоран Паолиелло заявил, что порядок в городе был восстановлен, а столкновений больше не наблюдается.

ЖЕНЕВА, 15 июня. /ТАСС/. Беспорядки, вспыхнувшие на фоне акции движения антиглобалистов No G7 против саммита Группы семи (G7) в Женеве, прекратились, сообщений о пострадавших не поступало, а ущерб оценивается как минимальный. Об этом газете Tribune de Gen? ve заявил пресс-секретарь департамента институтов и цифровых технологий кантона Женева Лоран Паолиелло.

По его словам, порядок в городе был восстановлен, столкновений больше не наблюдается. Паолиелло подчеркнул, что власти не получали сообщений о пострадавших ни среди демонстрантов, ни среди сотрудников правоохранительных органов, несмотря на насильственные действия со стороны порядка 500−600 провокаторов, одетых в черное. Он добавил, что в районе парка Мон-Репо были задержаны многие участники беспорядков. В настоящее время полиция устанавливает их личности и решает вопрос о возможном привлечении к ответственности.

Пресс-секретарь отметил, что ущерб от беспорядков оценивается как минимальный.

Как ранее передавал корреспондент ТАСС, акция антиглобалистского движения No G7 собрала в Женеве более 20 тыс. человек накануне саммита Группы семи во французском Эвиане, который пройдет с 15 по 17 июня. Протест начинался мирно, однако впоследствии в городе вспыхнули беспорядки: группа радикально настроенных участников акции начала поджигать автомобили, громить витрины банков и офисов, а также атаковать полицию камнями и пиротехникой. Для разгона агрессивных участников акции полиция применила слезоточивый газ.

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