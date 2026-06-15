«Пусть течет нефть!». Что известно о мирной сделке США и Ирана

Иранское агентство Mehr опубликовало 14 пунктов проекта мирного соглашения. Среди прочего, США обязуются вывести свои войска из районов вокруг Ирана и разработать вместе с союзниками планы восстановления Ирана на сумму не менее $300 млрд, а также берут обязательство не вводить новые санкции. Действующие санкции на продажу нефти, нефтехимической продукции и ее производных приостановлены, обеспечивается полный доступ Ирана к его финансовым активам. Окончательное соглашение будет одобрено резолюцией Совета Безопасности ООН;