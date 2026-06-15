«Пусть течет нефть!». Что известно о мирной сделке США и Ирана

США и Иран договорились о мирной сделке. Американский президент Дональд Трамп объявил, что разрешает открытие Ормузского пролива и снятие блокады с морских портов Ирана, и добавил: «Суда всего мира, запускайте свои двигатели. Пусть течет нефть!». Подписание мирного соглашения состоится 19 июня в Швейцарии.
Что еще известно о сделке
Достигнута договоренность о немедленном и окончательном прекращении военных операций на всех фронтах, в том числе в Ливане, сообщили пакистанские власти, которые выступали посредниками на переговорах.
Ормузский пролив откроется в пятницу, 19 июня, после подписания мирного соглашения, утверждает Tasnim со ссылкой на осведомленный источник;
Иранское агентство Mehr опубликовало 14 пунктов проекта мирного соглашения. Среди прочего, США обязуются вывести свои войска из районов вокруг Ирана и разработать вместе с союзниками планы восстановления Ирана на сумму не менее $300 млрд, а также берут обязательство не вводить новые санкции. Действующие санкции на продажу нефти, нефтехимической продукции и ее производных приостановлены, обеспечивается полный доступ Ирана к его финансовым активам. Окончательное соглашение будет одобрено резолюцией Совета Безопасности ООН;
МИД Ирана подтвердил заключение сделки. Переговоры велись почти вплоть до объявления о соглашении. «Взятые [Ираном] обязательства несопоставимы с нашими достижениями», — отметил замминистра Казем Гарибабади;
В ходе дальнейших переговоров, которые будут вестись в течение 60 дней, будут обсуждены прекращение всех санкций и резолюций Совета безопасности ООН, вопрос ядерного оружия, определение окончательного механизма восстановления Ирана и определение механизма исполнения для контроля за обязательствами сторон, рассказал Гарибабади;
Иран незадолго до достижения соглашения отменил переговоры и был готов нанести удар по Израилю в ответ на бомбардировки Ливана, но изменил позицию из-за уступок США, утверждает иранское агентство Fars. Среди таковых оно упоминает сохранение территориальной целостности Ливана, отвод Израилем войск от границы с Ливаном и немедленное снятие морской блокады;
Если Иран выполнит условия сделки, это преобразит Ближний Восток, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. «[Сделка] означает, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием. Не просто разрабатывать, но приобретать, пытаться купить ядерное оружие также. Это включено в соглашение», — объяснил он.
Как реагируют рынки
Стоимость эталонной марки нефти Brent упала ниже $84 за баррель на 1:10 мск.
Курс биткоина взлетел на новостях о достижении сделки выше $65 тыс. на 1:10 мск.