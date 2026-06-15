«Это крайне опасно». На Западе забили тревогу из-за ситуации с Россией

«На Западе считают, будто можно давить на Россию, что с помощью экономических санкций можно поставить Россию на колени, а поддерживая украинскую армию на поле боя, можно будет ее победить, выбив из числа великих держав. Это крайне опасный способ обращения с Россией. Ведь вы фактически угрожаете выживанию страны, имеющей огромное количество ядерного оружия. А когда великие державы оказываются в отчаянном положении, они могут пойти на невероятно рискованные шаги», — отметил он.