«Это крайне опасно». На Западе забили тревогу из-за ситуации с Россией

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Заблуждения западных политиков, считающих, что можно безнаказанно угрожать выживанию России как государства, привели к возникновению в мире чрезвычайно опасной ситуации, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
«На Западе считают, будто можно давить на Россию, что с помощью экономических санкций можно поставить Россию на колени, а поддерживая украинскую армию на поле боя, можно будет ее победить, выбив из числа великих держав. Это крайне опасный способ обращения с Россией. Ведь вы фактически угрожаете выживанию страны, имеющей огромное количество ядерного оружия. А когда великие державы оказываются в отчаянном положении, они могут пойти на невероятно рискованные шаги», — отметил он.
По словам Миршаймера, недальновидная политика Запада в отношении России может привести к началу Третьей мировой войны.
«Мы думали, что можем просто помыкать Россией и нам это сойдет с рук. Поэтому меня действительно удивляет, насколько изменилось западное мышление — со времен холодной войны до сегодняшнего дня. И, честно говоря, я нахожу сложившуюся ситуацию очень тревожной», — добавил профессор.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.