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Иран: меморандум с США готов, подписание состоится 19 июня в Швейцарии

Работа над текстом меморандума о взаимопонимании с Соединёнными Штатами завершена, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади.

Работа над текстом меморандума о взаимопонимании с Соединёнными Штатами завершена, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади.

Его слова приводит агентство Tasnim.

По его словам, официальное подписание состоится в пятницу, 19 июня.

«Текст меморандума о взаимопонимании окончательно утверждён», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что сделка между США и Ираном заключена.

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