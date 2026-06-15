Иран: меморандум с США готов, подписание состоится 19 июня в Швейцарии

Работа над текстом меморандума о взаимопонимании с Соединёнными Штатами завершена, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади.
Его слова приводит агентство Tasnim.
По его словам, официальное подписание состоится в пятницу, 19 июня.
«Текст меморандума о взаимопонимании окончательно утверждён», — сказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что сделка между США и Ираном заключена.
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