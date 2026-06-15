Иран подтвердил достижение договоренностей с США

«Вскоре мы опубликуем текст соглашения, и люди увидят, каких больших успехов мы добились и какие обязательства мы взяли на себя», — сказал замглавы МИД (цитата по Tasnim).
Подписание меморандума состоится 19 июня в Швейцарии.
По словам господина Гарибабади, после подписания меморандума стороны будут вести переговоры в течение 60 дней. Будет обсуждаться отмена всех санкций против Ирана, а также вопрос иранской ядерной программы.
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