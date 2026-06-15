РФ обратилась к международным структурам с просьбой отреагировать на поставки Западом оружия Украине

Граждане России регулярно подвергаются ударам со стороны ВСУ. Украинские военные при атаках на РФ используют оружие западного производства. В связи с этим уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова призвала ООН и ОБСЕ дать реакцию на гибель мирных граждан от рук Запада. Соответствующие обращения цитирует ТАСС.