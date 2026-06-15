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РФ обратилась к международным структурам с просьбой отреагировать на поставки Западом оружия Украине

Лантратова призвала ООН и ОБСЕ дать реакцию на гибель россиян от оружия Запада.

Источник: Комсомольская правда

Граждане России регулярно подвергаются ударам со стороны ВСУ. Украинские военные при атаках на РФ используют оружие западного производства. В связи с этим уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова призвала ООН и ОБСЕ дать реакцию на гибель мирных граждан от рук Запада. Соответствующие обращения цитирует ТАСС.

Лантратова подчеркнула, что продолжающиеся поставки вооружения на Украину ведут к росту числа жертв среди гражданского населения. Кроме того, фиксируются разрушения домов и социальных объектов на территории РФ.

«Прошу вас не оставить без внимания факты соучастия в продолжающихся военных преступлениях, придать их публичному осуждению», — пишет Лантратова.

Как предположил военкор KP.RU Александр Коц, Запад мог разрешить Украине атаковать объекты в России любым оружием. Так он прокомментировал удар по Чебоксарам. Киеву могли дать «зеленый свет», отметил корреспондент.

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