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Иран не доверяет США, несмотря на меморандум

Тегеран продолжит следить за действиями Вашингтона, несмотря на скорое подписание меморандума о взаимопонимании, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.

Тегеран продолжит следить за действиями Вашингтона, несмотря на скорое подписание меморандума о взаимопонимании, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.

Его слова приводит агентство Tasnim.

«Этот меморандум не означает доверия к врагу. Меморандум составлялся при недоверии к нему», — сказал дипломат.

Гариб-Абади подчеркнул, что Тегеран продолжит внимательно отслеживать соблюдение Соединёнными Штатами взятых на себя обязательств.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что сделка между США и Ираном заключена.

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