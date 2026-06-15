Иран не доверяет США, несмотря на меморандум

Тегеран продолжит следить за действиями Вашингтона, несмотря на скорое подписание меморандума о взаимопонимании, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.
Его слова приводит агентство Tasnim.
«Этот меморандум не означает доверия к врагу. Меморандум составлялся при недоверии к нему», — сказал дипломат.
Гариб-Абади подчеркнул, что Тегеран продолжит внимательно отслеживать соблюдение Соединёнными Штатами взятых на себя обязательств.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что сделка между США и Ираном заключена.
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