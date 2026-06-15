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МИД Ирана назвал темы, которые будут обсуждаться с США после сделки

Иран обсудит с США снятие санкций и ядерные вопросы после подписания меморандума.

Источник: Reuters

ТЕГЕРАН, 15 июн — РИА Новости. Иран будет обсуждать снятие санкций, ядерные вопросы и восстановление экономики с США в течение 60 дней после подписания меморандума в пятницу 19 июня, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.

Ранее Гариб-Абади подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США, его подписание состоится в пятницу 19 июня в Швейцарии.

«В ходе переговоров в течение 60 дней после подписания меморандума мы обсудим следующий ряд вопросов: отмена всех первичных и последующих санкций, а также резолюций Совета Безопасности ООН, ядерную проблематику, определим также окончательный механизм восстановления и экономического развития Ирана, а также механизм обеспечения выполнения обязательств сторонами», — сказал Гариб-Абади в прямом эфире гостелевидения Ирана.

Он добавил, что сперва в пятницу состоится официальное подписание меморандума.

«До этого момента Ираном будет проверен вопрос о выполнении США своих обязательств по прекращению войны, снятию блокады и разморозки активов. Начало 60-дневных переговоров зависит от выполнения обязательств со стороны США», — добавил дипломат.

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