МИД Ирана назвал темы, которые будут обсуждаться с США после сделки

«В ходе переговоров в течение 60 дней после подписания меморандума мы обсудим следующий ряд вопросов: отмена всех первичных и последующих санкций, а также резолюций Совета Безопасности ООН, ядерную проблематику, определим также окончательный механизм восстановления и экономического развития Ирана, а также механизм обеспечения выполнения обязательств сторонами», — сказал Гариб-Абади в прямом эфире гостелевидения Ирана.