Генсек ООН приветствовал объявление США и Ирана о сделке

«Генеральный секретарь приветствует объявление о том, что США и Иран договорились о мирном соглашении, которое предусматривает немедленное и постоянное прекращение огня, открытие Ормузского пролива, а также основу для дальнейших переговоров. Это представляет собой критически важный шаг к мирному урегулированию конфликта», — указывается в сообщении.
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