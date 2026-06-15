Генсек ООН приветствовал объявление США и Ирана о сделке

«Генеральный секретарь приветствует объявление о том, что США и Иран договорились о мирном соглашении, которое предусматривает немедленное и постоянное прекращение огня, открытие Ормузского пролива, а также основу для дальнейших переговоров. Это представляет собой критически важный шаг к мирному урегулированию конфликта», — указывается в сообщении.