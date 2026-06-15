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Генсек ООН приветствовал объявление США и Ирана о сделке

Антониу Гутерриш надеется, что стороны удвоят усилия по урегулированию конфликта.

ООН, 15 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует достижение мирного соглашения между США и Ираном. Об этом говорится в заявлении, распространенном среди журналистов офисом главы всемирной организации.

«Генеральный секретарь приветствует объявление о том, что США и Иран договорились о мирном соглашении, которое предусматривает немедленное и постоянное прекращение огня, открытие Ормузского пролива, а также основу для дальнейших переговоров. Это представляет собой критически важный шаг к мирному урегулированию конфликта», — указывается в сообщении.

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