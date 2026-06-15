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Вэнс: сделка с Ираном навсегда лишит Тегеран ядерного оружия

Соглашение между США и Ираном гарантирует, что Тегеран никогда не сможет обладать ядерным оружием, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Соглашение между США и Ираном гарантирует, что Тегеран никогда не сможет обладать ядерным оружием, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Об этом Вэнс сказал в интервью телеканалу Fox News.

Он подчеркнул, что документ запрещает Ирану не только разрабатывать, но и приобретать либо пытаться купить ядерное оружие. При этом вице-президент заверил, что Вашингтон будет следить за соблюдением условий.

Вэнс добавил, что выполнение обязательств Тегераном откроет перед регионом принципиально новые перспективы.

По его словам, это приведёт к фундаментальной трансформации Ближнего Востока на ближайшие 50 лет и сделает его более привлекательным для инвестиций.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что сделка между США и Ираном заключена.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что работа над текстом меморандума о взаимопонимании с США действительно завершена. Официальное подписание состоится в пятницу, 19 июня.

Позже Трамп поручил снять морскую блокаду с Ирана и открыть Ормузский пролив.

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