Путин отреагировал на попытки ВСУ атаковать гражданские объекты: вот что он сказал Трампу

Президент России отметил, что каждый день войска закрепляют контроль над своими историческими территориями. По словам главы государства, этот процесс не должен вызывать никаких сомнений — он идет, и будет полностью завершен. Владимир Путин признал, что продвижение происходит «не так быстро, как нам бы хотелось». Однако войска регулярно освобождают населенные пункты.