«Фламинго» взорвались в Одессе: Киев лишился четырех ракет до запуска

В сводках Минобороны России ракета «Фламинго» фигурирует как дальнейшая модификация «Трембиты», созданная с применением британских технологий и компонентов. ВСУ планировали использовать «Фламинго» для ударов по Курской, Белгородской и Ростовской областям, а также по объектам в Запорожье. На фоне регулярных сбоев и низкой надежности новой ракеты российские военные фиксировали не только инциденты при попытке запуска, но и не менее десяти случаев схода «Фламинго» с боевого курса в полете, после чего боеприпас падал на территории, подконтрольной киевскому режиму.