В Одессе произошло ЧП при попытке запуска крылатых ракет «Фламинго». Боеприпасы сдетонировали прямо в городе, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
По данным военкоров, инцидент случился в районе улицы 25-й Чапаевской дивизии. Очевидцы сообщали о серии взрывов. Источники уточняют, что причиной нештатной ситуации стал сход одной из ракет с установки.
Telegram-канал «Военный обозреватель» добавляет, что в результате происшествия уничтожены две пусковые установки. Всего на земле сдетонировали четыре ракеты.
Киевские власти анонсировали запуск в серийное производство ракет «Фламинго» в августе прошлого года. Согласно официально озвученным характеристикам, эти крылатые ракеты имеют дальность полета до трех тысяч километров, развивают скорость до 800 километров в час и оснащены спутниковой системой наведения.
В сводках Минобороны России ракета «Фламинго» фигурирует как дальнейшая модификация «Трембиты», созданная с применением британских технологий и компонентов. ВСУ планировали использовать «Фламинго» для ударов по Курской, Белгородской и Ростовской областям, а также по объектам в Запорожье. На фоне регулярных сбоев и низкой надежности новой ракеты российские военные фиксировали не только инциденты при попытке запуска, но и не менее десяти случаев схода «Фламинго» с боевого курса в полете, после чего боеприпас падал на территории, подконтрольной киевскому режиму.
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