Иран назвал темы переговоров с США после подписания меморандума

Сразу после подписания меморандума о взаимопонимании стороны обсудят снятие санкций, ядерную проблематику и экономическое восстановление, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.
Его слова приводит агентство Tasnim.
По его словам, переговорщики в течение 60 дней после подписания меморандума обсудят целый ряд вопросов.
При этом начало этих переговоров зависит от предварительного выполнения Соединёнными Штатами уже взятых обязательств.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что сделка между США и Ираном заключена.
Гариб-Абади заявил, что работа над текстом меморандума о взаимопонимании с США действительно завершена. Официальное подписание состоится в пятницу, 19 июня.
Позже Трамп поручил снять морскую блокаду с Ирана и открыть Ормузский пролив.