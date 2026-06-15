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Трамп: Ормузский пролив откроется в пятницу для разминирования

Ормузский пролив будет открыт для целей разминирования в пятницу, 19 июня, вслед за подписанием сделки с Ираном, заявил президент США Дональд Трамп.

Ормузский пролив будет открыт для целей разминирования в пятницу, 19 июня, вслед за подписанием сделки с Ираном, заявил президент США Дональд Трамп.

Об этом президент США сообщил в своей соцсети Truth Social.

«С открытием пролива после подписания сделки в пятницу, для целей разминирования, нефть потечёт в обе стороны снова для региона и мира», — написал Трамп.

Ранее американский лидер сообщил, что сделка между США и Ираном заключена.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что работа над текстом меморандума о взаимопонимании с США действительно завершена. Официальное подписание состоится в пятницу, 19 июня.

Позже Трамп поручил снять морскую блокаду с Ирана и открыть Ормузский пролив.

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