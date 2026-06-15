В понедельник ЕГЭ по биологии и иностранным языкам сдадут 242 тысячи человек

Более 242 тыс. участников зарегистрировались на ЕГЭ по биологии, географии и письменной части иностранных языков, который пройдёт 15 июня.
Об этом РИА Новости сообщил Рособрнадзор.
Экзамены пройдут во всех регионах и зарубежных образовательных организациях, для их проведения задействуют 3659 пунктов.
На биологию заявилось почти 134 тыс. человек. Работа состоит из 28 заданий, на неё отводится 3 часа 55 минут. Минимальный порог — 36 баллов.
Географию выбрали более 24 тыс. участников. Экзамен насчитывает 29 заданий, длится 3 часа. Разрешён непрограммируемый калькулятор. Минимальный балл — 37.
Письменную часть иностранных языков сдают по пяти языкам. Английский выбрали около 83 тыс. человек, немецкий — 549, французский — 384, китайский — 388, испанский — 145.
Работа по европейским языкам включает 38 заданий, на неё даётся 3 часа 10 минут. По китайскому — 29 заданий и 3 часа. Минимальный порог по всем языкам — 22 балла. Устную часть участники сдадут 18 и 19 июня.
Выпускники уже начали получать первые результаты ЕГЭ. Свои баллы узнали сдававшие историю, литературу и химию в 89 регионах России и 49 странах.