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В МИД Ирана подтвердили, что текст меморандума с США согласован

Замглавы МИД Ирана Гарибабади отметил, что текст меморандума с США согласован и назвал дату планируемого подписания.

Источник: Аргументы и факты

Текст меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном уже согласован, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

По словам замглавы МИД, подписание документа должно состояться в Швейцарии в пятницу, 19 июня.

«Текст меморандума о взаимопонимании завершен, и официальное подписание состоится в пятницу в Швейцарии», — уточнил заместитель министра, слова которого приводит агентство Tasnim.

В связи с этим уже с вечера США прекратят морскую блокаду Ирана. Также будут остановлены все военные операции на всех фронтах, в том числе в Ливане. Вместе с тем в Тегеране отметили, что не доверяют Соединённым Штатам и будут контролировать выполнение Вашингтоном своих обязательств.

Напомним, ранее иранские власти обсудили с Россией и Китаем мирную сделку. Для этого в столице исламской республики встретились послы РФ, КНР и Ирана. Гарибабади подчеркнул, что стратегическое партнерство между тремя государствами будет продолжаться.

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