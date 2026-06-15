В МИД Ирана подтвердили, что текст меморандума с США согласован

Текст меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном уже согласован, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.
По словам замглавы МИД, подписание документа должно состояться в Швейцарии в пятницу, 19 июня.
«Текст меморандума о взаимопонимании завершен, и официальное подписание состоится в пятницу в Швейцарии», — уточнил заместитель министра, слова которого приводит агентство Tasnim.
В связи с этим уже с вечера США прекратят морскую блокаду Ирана. Также будут остановлены все военные операции на всех фронтах, в том числе в Ливане. Вместе с тем в Тегеране отметили, что не доверяют Соединённым Штатам и будут контролировать выполнение Вашингтоном своих обязательств.
Напомним, ранее иранские власти обсудили с Россией и Китаем мирную сделку. Для этого в столице исламской республики встретились послы РФ, КНР и Ирана. Гарибабади подчеркнул, что стратегическое партнерство между тремя государствами будет продолжаться.