В МИД Ирана подтвердили, что текст меморандума с США согласован

В связи с этим уже с вечера США прекратят морскую блокаду Ирана. Также будут остановлены все военные операции на всех фронтах, в том числе в Ливане. Вместе с тем в Тегеране отметили, что не доверяют Соединённым Штатам и будут контролировать выполнение Вашингтоном своих обязательств.