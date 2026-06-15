Трамп: США может устроить отказ Ирана от обогащения урана на 15 лет

«Трамп заявил, что они еще ведут переговоры относительно того, чтобы Иран приостановил обогащение [ядерного топлива] на 20 лет. Трамп намекнул, что его может устроить приостановка на 15 лет, однако сказал, что Иран навсегда будет ограничен обогащением до низких уровней, которым “никогда не смогут воспользоваться военные”, — привело издание детали своей беседы с американским лидером.