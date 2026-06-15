Владимир Путин поздравил кинорежиссера Александра Сокурова с юбилеем

IrkutskMedia, 15 июня. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 75-летним юбилеем кинорежиссера Александра Сокурова, уроженца Иркутской области. Поздравление было опубликовано на официальном сайте президента России.
Александр Сокуров родился 14 июня 1951 года в селе Подорвиха. Сейчас этого населенного пункта не существует, так как он был затоплен при создании Иркутского водохранилища, пишут «Ведомости» (18+).
Кинорежиссер снял более 60 фильмов, известен по таким картинам, как «Фауст» (18+) (получил Золотого льва на кинофестивале в Венеции в 2011 году), «Солнце» (18+), «Франкофония» (18+), «Круг второй» (18+), «Русский ковчег» (18+) и другим работам.
«Режиссёр, сценарист, автор яркой палитры художественных и документальных фильмов, новаторских проектов, по праву входит в число ведущих мастеров современного кинематографа», — говорится в тексте поздравления.
Глава государства отметил, что Александра Сокурова ценят зрители и коллеги за блестящий талант и постоянный творческий поиск и, конечно, за многолетнее преданное служение искусству и большой личный вклад в воспитание молодых дарований.
Ранее агентство сообщало, что в День России указом президента Владимира Путина орденом Александра Невского награждён директор Иркутского филиала НМИЦ «МНТК “Микрохирургия глаза” имени академика С. Н. Фёдорова» Андрей Щуко. Он является заслуженным врачом РФ, доктором медицинских наук, профессором.