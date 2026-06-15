Невыученные уроки: Германия разнесла Кюрасао на ЧМ — как Бразилию в 2014‑м, Нидерланды упустили победу над Японией

Встреча сборных Нидерландов и Японии в Далласе вышла гораздо более упорной. Да она и не могла быть иной: «синие самураи» давно не признают авторитетов. И дело не в том, что они в официальном рейтинге ФИФА расположились на 18-й строчке. В последние годы команда стала настоящей грозой для европейских сборных. На прошлом чемпионате мира в Катаре японцы обыграли Германию и Испанию, а при подготовке к нынешнему мундиалю с одинаковым счётом 1:0 одолели Шотландию и Англию в марте, а пару недель назад — Исландию.