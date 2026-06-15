Невыученные уроки: Германия разнесла Кюрасао на ЧМ — как Бразилию в 2014‑м, Нидерланды упустили победу над Японией

Германия не оставила камня на камне от Кюрасао на групповом этапе чемпионата мира по футболу. Хотя островитяне поначалу смотрелись весьма прилично и даже забили свой дебютный мяч, подопечные Юлиана Нагельсмана всё равно разгромили их со счётом 7:1. При этом Кай Хаверц оформил дубль и догнал Фоларина Балогуна в гонке бомбардиров, а Дениз Ундав за 25 минут не только забил, но и дважды ассистировал партнёрам. В другом матче дня Нидерланды и Япония после безголевого первого тайма по два раза огорчили друг друга. Причём команда Рональда Кумана упустила победу, пропустив со «второго этажа» на 88-й минуте.
Кюрасао-2026 = Бразилия-2014.
Юлиан Нагельсман на первый официальный матч турнира выставил практически тот же состав, который начинал последнюю товарищескую встречу накануне мундиаля с США. Единственное отличие коснулось позиции вратаря, которую занял не Оливер Бауман, а многоопытный Мануэль Нойер. Благодаря этому 40-летний вратарь со стартовым свистком стал самым возрастным игроком в истории национальной команды на крупном турнире.
Имена большинства футболистов с Карибского острова нейтральному болельщику ни о чём не скажут. Самый узнаваемый из них — полузащитник «Шеффилд Юнайтед» Тахит Чонг. Он выступал за юношеские и молодёжные сборные Нидерландов, в 16 лет попал в академию «Манчестер Юнайтед», но на взрослом уровне предпочёл защищать цвета исторической родины.
Однако главной фигурой островитян без сомнения являлся Дик Адвокат, которому в конце сентября должно исполниться 79 лет. Приведший в своё время «Зенит» к триумфу в Кубке УЕФА специалист стал самым возрастным в финальных этапах ЧМ. К слову, он более чем в два раза старше своего немецкого коллеги и годился ему в дедушки.
«Мы маленькая страна, но сыграем жёстко, — обещал перед игрой Адвокат. — Даже любители иногда обыгрывают грандов. В Нидерландах такое происходит регулярно. Германия будет доминировать, но нам нечего терять». И стоит отдать должное его подопечным, красивые слова наставника оказались не просто словами.
Хотя в дебюте всем стало очевидно, что Кюрасао поможет лишь чудо. Продержались они всего пять минут: Феликс Нмеча шикарным обводящим ударом щекой уложил мяч в дальний угол после мягкого паса Флориана Вирца.
По логике, после этого аутсайдер должен был рассыпаться. Но футбол порой любит парадоксы. Выдержав мощнейший стартовый натиск, островитяне осмелели и стали огрызаться. Вторая вылазка на чужую половину привела к историческому событию: футболист «Цюриха» Ливано Коменсения с поправкой на рикошет от Йозуа Киммиха послал мяч в ворота Нойера. Этот гол стал дебютным на мундиалях для сборной страны, в которой проживает примерно такое же количество жителей, как в Сызрани.
Если бы команды ушли на перерыв при ничейном счёте, за одно это дебютантам можно было бы петь дифирамбы, однако в концовке тайма они дрогнули. Сначала Нико Шлоттербек удачно открылся на ближней штанге после углового и переправил головой мяч в сетку, а затем Кай Хаверц в компенсированное время хладнокровно реализовал пенальти за снос всё того же Нмечи, и интрига окончательно угасла.
Второй тайм превратился в формальность. После того как Джамал Мусиала сразу после возобновления игры довёл счёт до разгромного, на повестке остался лишь один вопрос: сколько ещё мячей отгрузят сопернику немцы и с кем придётся сравнивать их соперника по окончании встречи. Оказалось, что с бразильцами образца полуфинала ЧМ-2014.
Украшением вечера в Хьюстоне стал пятый гол фаворита, который записал себе в актив Натаниэль Браун. Причём не менее эффектным, чем сам голевой удар, стал пас пяткой в исполнении Дениза Ундава, вышедшего на замену всего за несколько минут до этого. А затем форвард «Штутгарта» отличился уже и сам, замкнув прострел Киммиха. Точку же в матче поставил Хаверц, и вновь с передачи Ундава.
Нидерланды наступили на грабли Швейцарии.
Встреча сборных Нидерландов и Японии в Далласе вышла гораздо более упорной. Да она и не могла быть иной: «синие самураи» давно не признают авторитетов. И дело не в том, что они в официальном рейтинге ФИФА расположились на 18-й строчке. В последние годы команда стала настоящей грозой для европейских сборных. На прошлом чемпионате мира в Катаре японцы обыграли Германию и Испанию, а при подготовке к нынешнему мундиалю с одинаковым счётом 1:0 одолели Шотландию и Англию в марте, а пару недель назад — Исландию.
При этом на чемпионатах мира Япония до этого встречалась с Нидерландами лишь однажды — 16 лет назад, на мундиале в ЮАР. Тот матч завершился победой европейцев: единственный мяч забил Уэсли Снейдер.
Консервативный Рональд Куман выставил на игру ровно тех же футболистов, что начинали недавнюю победную товарищескую встречу с Узбекистаном. В составе азиатской команды также нашлось место почти всем звёздам: полузащитник немецкого «Майнца» Каисю Сано занял позицию в середине поля, вингер «Реал Сосьедада» Такэфуса Кубо расположился на привычном правом фланге, а Аясэ Уэда, играющий в Нидерландах и отлично знающий местный футбол (на его счету 24 гола в 31 матче за «Фейеноорд»), вышел в центре атаки. При этом ещё один заметный форвард, Юито Судзуки, остался в запасе.
Игра развивалась по привычному сценарию: голландцы действовали с позиции силы, подолгу владели мячом, то и дело меняя векторы атак, и в целом выглядели острее. Японцы же традиционно брали строгостью и дисциплинированностью, быстро опускаясь за линию мяча и уповая на острые контрвыпады.
Центральными фигурами ключевых эпизодов первого тайма стали форвард «оранжевых» Дониэлл Мален и вратарь сборной Японии Дзион Судзуки. Уже в дебюте голкипер парировал мяч после плотного удара нападающего с дальней дистанции, а затем спас свою команду после навеса со «второго этажа». Перед перерывом азиатская сборная дважды огрызнулась, но до ударов в створ дело не довела.
То, что не удалось центральному нападающему «оранжевых», в начале второго тайма сделал защитник. Вирджил ван Дейк головой переправил мяч в сетку после выверенной передачи Райана Гравенберха. Таким образом, блестяще сработала ливерпульская связка.
Ответ «синих самураев» не заставил себя ждать. Кэито Накамура резко выстрелил с линии штрафной. Однако ничейным счёт продержался недолго. Крисенсио Саммервилл красивым обводящим ударом с отскоком от дальней штанги во второй раз вывел свою сборную вперёд. Автором голевого паса вновь выступил опорный полузащитник «Ливерпуля». После безголевой первой половины команды выдали ударную 15-минутку, вместившую три забитых мяча.
В середине тайма Куман произвёл сразу тройную рокировку, выпустив Квинтена Тимбера, Тёна Компейнерса, а также лучшего бомбардира в истории сборной Мемфиса Депая. И почти тут же голландцы имели отличный шанс увеличить преимущество. Правда, сделать это мог не кто-то из джокеров, а Коди Гакпо. Вратарь японцев в очередной раз спас команду.
Свои перестановки произвёл и Хадзиме Мориясу. На поле, в частности, появился форвард нидерландского НЕК Коки Огава. Именно ему суждено было стать одним из героев. На 88-й минуте он замкнул радиоуправляемую подачу с угла поля, после которой мяч попал в голову Даити Камады и влетел в сетку ворот Барта Вербрюггена.
Не сказать, что голландцы не заслужили победу, но и японцы наиграли на ничью, напомнив о том, что если бросить играть чуть раньше и играть на удержание, за это можно поплатиться. Да и пример швейцарцев обязывал их держать ухо в остро и отодвигать игру от своих ворот.