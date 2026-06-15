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В Кировограде прогремел взрыв

В Кировограде после воздушной тревоги прогремел взрыв.

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Взрыв прогремел в украинском Кировограде, сообщает украинский телеканал «Общественное» на фоне воздушной тревоги почти на всей территории Украины.

«В Кропивницком (украинское название Кировограда — ред.) был слышен взрыв», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Общественного».

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат почти по всей стране, за исключением нескольких западных областей, а также Одесской области.

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