В Кировограде прогремел взрыв

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Взрыв прогремел в украинском Кировограде, сообщает украинский телеканал «Общественное» на фоне воздушной тревоги почти на всей территории Украины.
«В Кропивницком (украинское название Кировограда — ред.) был слышен взрыв», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Общественного».
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат почти по всей стране, за исключением нескольких западных областей, а также Одесской области.
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