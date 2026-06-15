Стармер «горячо приветствовал» соглашение между США и Ираном

ЛОНДОН, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер приветствовал достижение соглашения между США и Ираном, выступив за скорейшее выполнение его условий, в том числе открытие судоходства в Ормузском проливе.
«Я горячо приветствую достижение соглашения Соединенными Штатами и Ираном. Это чрезвычайно важный шаг на пути к прекращению войны, обеспечению региональной стабильности и возобновлению судоходства через Ормузский пролив», — говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства.
Как добавил Стармер, «теперь внимание должно быть сосредоточено на полном выполнении меморандума о взаимопонимании, чтобы обеспечить открытие Ормузского пролива и гарантировать, что он останется полностью и постоянно открытым для судоходства, а также на окончательном согласовании всех деталей ядерного соглашения». «Мы готовы поддержать технические переговоры, которые теперь начнутся», — заверил британский премьер.
Он подчеркнул, что свобода судоходства должна быть восстановлена в Ормузском проливе «без взимания каких-либо сборов, что позволит начать смягчение серьезных экономических последствий, ощущавшихся на протяжении нескольких месяцев» по всему миру.
Стармер добавил, что Великобритания и Франция готовы поддержать этот процесс, в том числе «при необходимости посредством развертывания оборонительной независимой многосторонней миссии, планирование которой до настоящего времени возглавляли Великобритания и Франция, особенно для оказания согласованной поддержки в разминировании».
Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать такие вопросы, как снятие санкций с Ирана, его ядерную программу, восстановление страны и ее экономическое развитие, а также механизм контроля за выполнением участниками будущего соглашения своих обязательств. Замглавы МИД подчеркнул, что начало переговоров зависит от действий США, в частности прекращения военных операций, снятия блокады Ормузского пролива, а также разблокировки активов Ирана.