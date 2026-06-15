Ночь в подземелье: киевляне массово разбивают палатки в метро

В Киеве люди готовятся к ночевке в метро из-за угрозы массированного обстрела. Телеканал ТСН опубликовал в Telegram-канале кадры, на которых видны многочисленные палатки, установленные прямо на платформах и в вестибюлях подземки.
Киевляне также раскладывают раскладушки, а некоторые устраиваются спать прямо на полу, используя спальные мешки и одеяла. Поводом для такого исхода стала воздушная тревога, объявленная в украинской столице 14 июня в 21:56.
Сигнал также прозвучал в ряде районов Киевской, Черниговской, Харьковской и Николаевской областей. Люди начали спускаться в укрытия заранее, еще до наступления комендантского часа, запасаясь водой, теплыми вещами и едой.
В ночь на 15 июня в Киеве раздались взрывы. По информации властей, российские войска атаковали столицу ударными беспилотниками. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о фиксации последствий атаки не менее чем на семи локациях, включая Оболонский и Подольский районы.
Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Оболонском районе произошло разрушение жилого дома между третьим и четвертым этажами, а в Печерском районе зафиксировано попадание в пятиэтажку. В результате падения обломков возникли пожары, загорелись автомобили и частные дома, зафиксированы перебои с электроснабжением. Подтвержден один пострадавший.
Угроза баллистических ударов и применения крылатых ракет сохранялась на протяжении всей ночи. Власти призывали граждан оставаться в укрытиях.
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