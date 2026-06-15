Вэнс: Сделка США с Ираном изменит Ближний Восток на 50 лет вперёд

Перед этим президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен в ближайшее время спешить с вопросом изъятия у Ирана запасов ядерного топлива. Американский лидер отметил, что этот вопрос не является срочным и будет рассматриваться позже. Официальная церемония подписания соглашения между США и Ираном состоится 19 июня в Швейцарии.