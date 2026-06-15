Трамп оценил роль Путина в содействии урегулированию с Ираном

Как говорится в сообщении издания, Трамп высоко оценил роль Путина и Си Цзиньпина в содействии урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, а премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, напротив, подверг критике за действия, которые едва не сорвали достижение соглашения.