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Трамп оценил роль Путина в содействии урегулированию с Ираном

Трамп оценил роль Путина и Си Цзиньпина в содействии урегулированию с Ираном.

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высоко оценил роль президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в содействии урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, сообщает газета New York Times по итогам интервью с американским лидером.

Как говорится в сообщении издания, Трамп высоко оценил роль Путина и Си Цзиньпина в содействии урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, а премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, напротив, подверг критике за действия, которые едва не сорвали достижение соглашения.

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