Mehr: США обязуются разморозить $24 млрд активов Ирана

Соединённые Штаты в рамках проекта меморандума о взаимопонимании обязуются разморозить $24 млрд из иранских зарубежных активов, половина суммы должна быть возвращена Ирану до начала переговоров.
Об этом сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на проект меморандума.
Согласно документу, $24 млрд замороженных иранских средств должны быть разблокированы в течение 60-дневного периода финальных переговоров.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что сделка между США и Ираном заключена.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что работа над текстом меморандума о взаимопонимании с США действительно завершена. Официальное подписание состоится в пятницу, 19 июня.
Позже Трамп поручил снять морскую блокаду с Ирана и открыть Ормузский пролив.