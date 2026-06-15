Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mehr: США обязуются разморозить $24 млрд активов Ирана

Соединённые Штаты в рамках проекта меморандума о взаимопонимании обязуются разморозить $24 млрд из иранских зарубежных активов, половина суммы должна быть возвращена Ирану до начала переговоров.

Соединённые Штаты в рамках проекта меморандума о взаимопонимании обязуются разморозить $24 млрд из иранских зарубежных активов, половина суммы должна быть возвращена Ирану до начала переговоров.

Об этом сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на проект меморандума.

Согласно документу, $24 млрд замороженных иранских средств должны быть разблокированы в течение 60-дневного периода финальных переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что сделка между США и Ираном заключена.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что работа над текстом меморандума о взаимопонимании с США действительно завершена. Официальное подписание состоится в пятницу, 19 июня.

Позже Трамп поручил снять морскую блокаду с Ирана и открыть Ормузский пролив.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше