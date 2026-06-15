NYT сообщила, что Германия и Япония «вновь стали» союзниками

Германия и Япония «вновь стали союзниками» и ускоряют сближение. Они делают ставку на восстановление вооруженных сил «после 85 лет зависимости от оборонного зонтика США», пишет The New York Times.
Министр обороны Германии Борис Писториус, выступая на японской военно-морской базе в Йокосуке, подчеркнул необходимость этого сближения.
«Такие страны, как Германия и Япония, которые по-прежнему придерживаются основанного на правилах международного порядка, должны еще больше сблизиться и четко заявить о своих принципах», — сказал он.
Одной из главных движущих сил ремилитаризации стала нестабильность в отношениях с США, говорится в статье. Политика президента Дональда Трампа — в частности, его критика НАТО и стремление к торговым сделкам с Китаем — усилили беспокойство в Берлине и Токио. Как отметил профессор Бостонского университета Томас Бергер в беседе с NYT, лидеры обеих стран действуют под давлением обстоятельств: «Существует вполне обоснованный страх, что Соединенные Штаты могут их предать».
Газета отмечает, что перевооружение активно поддерживается консервативными правительствами — канцлер Фридрих Мерц инициировал меры по увеличению военных расходов, которые могут в будущем превысить бюджеты Франции и Великобритании, в Японии премьер-министр Санаэ Такаити отменила экспортные ограничения на оружие и настаивает на необходимости защиты суверенитета.
Недавние опросы показывают, что большинство немцев считают современный мир более опасным, чем во времена холодной войны, а в Токио весной этого года десятки тысяч человек вышли на протесты против оборонной политики Такаити.
Одна из участник и организаторов протестов Нахоко Хисияма заявила, что «политика Такаити вызывает глубокую озабоченность, поскольку она направлена на превращение Японии в военную державу».
При этом Берлин и Токио позиционируют себя не как угрозу миру, а как «защитников» международного права, объединяясь с бывшими врагами по Второй мировой — Великобританией, Канадой и Францией, заключает NYT.
Ранее главнокомандующий сухопутными войсками Германии Кристиан Фрейдинг заявил, что страна «должна подготовиться к нападению России» к 2029 году или даже раньше.
Российские власти ранее неоднократно подчеркивали, что намерений нападать на Европу у России нет. Президент Владимир Путин заявлял, что у России нет «никаких резонов» воевать со странами НАТО.
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