NYT сообщила, что Германия и Япония «вновь стали» союзниками

Одной из главных движущих сил ремилитаризации стала нестабильность в отношениях с США, говорится в статье. Политика президента Дональда Трампа — в частности, его критика НАТО и стремление к торговым сделкам с Китаем — усилили беспокойство в Берлине и Токио. Как отметил профессор Бостонского университета Томас Бергер в беседе с NYT, лидеры обеих стран действуют под давлением обстоятельств: «Существует вполне обоснованный страх, что Соединенные Штаты могут их предать».