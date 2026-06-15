Mehr: США обязуются приостановить санкции на экспорт иранской нефти

Соединённые Штаты в рамках проекта меморандума о взаимопонимании обязались приостановить санкции на экспорт иранской нефти и не вводить новые ограничения.
Об этом сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на проект меморандума.
Как следует из документа, США также обязуются не наращивать свои вооружённые силы на Ближнем Востоке и приостановить санкции на продажу нефти, нефтехимической продукции и её производных.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что сделка между США и Ираном заключена.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что работа над текстом меморандума о взаимопонимании с США действительно завершена. Официальное подписание состоится в пятницу, 19 июня.
Позже Трамп поручил снять морскую блокаду с Ирана и открыть Ормузский пролив.