Иран подтвердил приверженность ДНЯО, пишут СМИ

Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США, его подписание состоится в пятницу 19 июня в Швейцарии.
«Иран подтверждает свою приверженность ДНЯО, а также подтверждает, что не собирается производить ядерное оружие», — цитирует Mehr текст проекта меморандума.
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