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Иран подтвердил приверженность ДНЯО, пишут СМИ

Mehr: Иран подтвердил приверженность ДНЯО и обязался не создавать ядерное оружие.

ТЕГЕРАН, 15 июн — РИА Новости. Иран в меморандуме о взаимопонимании с США подтверждает свою приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также обязуется не создавать ядерное оружие, передает иранское агентство Mehr.

Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США, его подписание состоится в пятницу 19 июня в Швейцарии.

«Иран подтверждает свою приверженность ДНЯО, а также подтверждает, что не собирается производить ядерное оружие», — цитирует Mehr текст проекта меморандума.

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