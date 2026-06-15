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Вэнс заявил, что в рамках сделки Иран не сможет обладать ядерным оружием

Джей Ди Вэнс подчеркнул, что обязательство Ирана не обладать ядерным оружием включено в сделку с США.

Источник: Аргументы и факты

Сделка, которую готовятся заключить Тегеран и Вашингтон, гарантирует, что Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Не просто разрабатывать, но приобретать, пытаться купить ядерное оружие также. Это включено в соглашение», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Вэнс обратил внимание, что Соединённые Штаты будут контролировать выполнение Ираном условий сделки. При этом вице-президент не уточнил, что получит Тегеран в ответ на соблюдение обязательств.

По словам американского политика, выполнение условий иранской стороной вызовет фундаментальную трансформацию Ближнего Востока на следующие 50 лет. Вэнс добавил, что он станет регионом, более привлекательным для инвестиций.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран якобы достигли мирного соглашения. Кроме того, он объявил о снятии морской блокады, проводимой американскими военными.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, в свою очередь, отметил, что Тегеран и Вашингтон согласовали текст меморандума о взаимопонимании. При этом подписание документа должно состояться в Швейцарии в пятницу, 19 июня.

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