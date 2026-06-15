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Окончательное соглашение между Ираном и США утвердят резолюцией СБ ООН

Mehr: соглашение между Ираном и США будет утверждено резолюцией СБ ООН.

Источник: © РИА Новости

ТЕГЕРАН, 15 июн — РИА Новости. Окончательное соглашение между Ираном и США будет утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН, передает иранское агентство Mehr cо ссылкой на проект меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.

Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США, его подписание состоится в пятницу, 19 июня в Швейцарии.

«Окончательное соглашение будет утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН», — цитирует Mehr текст проекта меморандума.

Кроме этого, США, согласно проекту, обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет исламской республики.

В проекте также оговаривается, что открытие Ормузского пролива состоится только в течение 30 дней после подписания меморандума между сторонами.

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