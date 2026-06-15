Окончательное соглашение между Ираном и США утвердят резолюцией СБ ООН

ТЕГЕРАН, 15 июн — РИА Новости. Окончательное соглашение между Ираном и США будет утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН, передает иранское агентство Mehr cо ссылкой на проект меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.