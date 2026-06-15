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США представят проект восстановления Ирана на $300 млрд

Соединённые Штаты и их союзники обязались предоставить Ирану проект восстановления экономики на сумму не менее $300 млрд.

Соединённые Штаты и их союзники обязались предоставить Ирану проект восстановления экономики на сумму не менее $300 млрд.

Об этом сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на проект меморандума.

Как следует из текста проекта, на который ссылается агентство, США и их союзники обязуются предоставить Ирану проекты по восстановлению экономики.

Сумма этих проектов должна составить не менее $300 млрд.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что сделка между США и Ираном заключена.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что работа над текстом меморандума о взаимопонимании с США действительно завершена. Официальное подписание состоится в пятницу, 19 июня.

Позже Трамп поручил снять морскую блокаду с Ирана и открыть Ормузский пролив.

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