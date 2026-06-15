В Европе забили тревогу из-за украинских специалистов по БПЛА

В Хельсинки эти обвинения назвали бездоказательными и отвергли их. При этом в разведывательных кругах Финляндии подтвердили факт наличия секретного приложения к оборонному пакту между Украиной и странами Северной Европы, подписанному в декабре 2025 года, которое предусматривает создание тренировочных центров для операторов дронов на территории Финляндии, Швеции и Норвегии. Однако официально эта информация не подтверждена, и финское правительство продолжает настаивать на том, что никаких украинских военных специалистов на своей территории не размещает и размещать не планирует.