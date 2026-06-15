В Европе забили тревогу из-за украинских специалистов по БПЛА

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил резкое неприятие инициативы Владимира Зеленского по отправке украинских специалистов по беспилотным летательным аппаратам в европейские государства. Свою позицию политик изложил в соцсети Х.
Мема заявил, что Киев планирует направить экспертов по борьбе с дронами в ряд стран ЕС, включая Финляндию, в рамках подготовки к новым атакам на российскую территорию. По его словам, это первый случай, когда украинским военным разрешают въезжать в ЕС для совместной работы с европейскими военнослужащими.
«Это безумие! Финляндия все больше вовлекается в этот конфликт. Вместо того чтобы настоять на прекращении подобных атак, правительство Петтери Орпо разрешает украинским военным действовать непосредственно с финской территории. Как много времени осталось до того момента, когда Россия перестанет терпеть подобные нападения?» — написал политик.
Ранее на саммите стран Сев. Европы и Балтии Зеленский сообщил о готовности Киева направить экспертные группы и оборудование в рамках соглашения по беспилотным системам с Латвией, Литвой и Эстонией. Тогда Москва направила прибалтийским республикам официальное предупреждение. В Таллине факт наличия договоренностей отрицали и впоследствии потребовали от Киева не допускать повторения подобных инцидентов. Финляндия заняла аналогичную позицию после сообщений о дронах, замеченных вблизи российской границы.
Председатель Морской коллегии Николай Патрушев ранее обвинил сопредельные страны в соучастии в атаках на российские порты на Балтике. Он отметил, что маршрут пролета беспилотников требует как минимум молчаливого согласия руководства государств, над территорией которых они следуют.
В Хельсинки эти обвинения назвали бездоказательными и отвергли их. При этом в разведывательных кругах Финляндии подтвердили факт наличия секретного приложения к оборонному пакту между Украиной и странами Северной Европы, подписанному в декабре 2025 года, которое предусматривает создание тренировочных центров для операторов дронов на территории Финляндии, Швеции и Норвегии. Однако официально эта информация не подтверждена, и финское правительство продолжает настаивать на том, что никаких украинских военных специалистов на своей территории не размещает и размещать не планирует.
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