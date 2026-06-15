Трамп поблагодарил Путина за помощь в урегулировании конфликта США с Ираном

Глава Белого дома Дональд Трамп в интервью газете New York Times отметил значительный вклад президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в процесс урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.
В ходе интервью американский лидер также подверг критике премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за авиаудары, которые могли помешать достижению договоренностей с Ираном.
Кроме того, Трамп подчеркнул, что фактически предотвратил ядерное уничтожение Израиля.
Также президент США предупредил, что в случае неудачи переговоров по заключению окончательного ядерного соглашения, Соединенные Штаты могут возобновить удары по Ирану.
Накануне Трамп сообщил о заключении мирной сделки с Ираном и объявил о снятии морской блокады США. Нетаньяху, в свою очередь, стремится организовать срочную встречу с американским лидером.