Аналитик рассказала, когда выгодно рефинансировать ипотеку

Она также отметила, что рефинансирование часто теряет смысл, если выплачена уже половина ипотеки. «На этом этапе большая часть процентов уже выплачена, а новый кредит на тот же или больший срок фактически обнуляет график платежей: заемщик снова начинает с выплаты преимущественно процентов, а не тела долга», — уточнила Газетдинова.