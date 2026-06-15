Аналитик рассказала, когда выгодно рефинансировать ипотеку

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Рефинансирование ипотеки становится выгодным, когда разница между старой и новой ставкой составляет не менее двух процентных пунктов, рассказала РИА Новости руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Наталья Газетдинова.
«Многие семьи, которые планируют взять ипотеку в 2026 году (под 17−19% годовых), рассчитывают в будущем рефинансировать ее при любом заметном снижении ключевой ставки…», — считает Газетдинова.
«По-настоящему рефинансирование становится выгодным, когда ставка снижается на 2−3 процентных пункта — это дает ощутимую экономию 15−25% от переплаты. Если разница менее 1% — процедура с учетом всех сопутствующих расходов не окупится», — добавила она.
По словам Газетдиновой, снижение ставки на 0,5−1 процентный пункт, которое рынок закладывает в июне, — это не повод для массового рефинансирования.
«Эффект зависит от остатка долга, расходов на переоформление, страховку, оценку, госпошлины и от того, сохраняется ли прежний срок кредита или он фактически начинается заново. Затраты на эти процедуры практически “съедают” всю выгоду. Поэтому окупаемость рефинансирования при снижении ставки всего на 1 процентный пункт может растянуться на годы», — добавила Газетдинова.
Она также отметила, что рефинансирование часто теряет смысл, если выплачена уже половина ипотеки. «На этом этапе большая часть процентов уже выплачена, а новый кредит на тот же или больший срок фактически обнуляет график платежей: заемщик снова начинает с выплаты преимущественно процентов, а не тела долга», — уточнила Газетдинова.